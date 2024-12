Καζακστάν: Έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους – Στους 32 οι επιζώντες – Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τις αρχές του Καζακστάν, οι επιζώντες ανέρχονται σε 32, ενώ δεν έχει δοθεί επίσημος απολογισμός των θυμάτων.

Η πτήση J2-8243 της Azerbaijan Airlines εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού προς το Γκρόζνι. Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροπλάνο άλλαξε πορεία λόγω ομίχλης.

Βίντεο που κάνει τον γύρο των social media φαίνεται να αποτυπώνει την στιγμή της συντριβής.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που το αεροπλάνο χάνει ύψος και τυλίγεται στις φλόγες καθώς προσκρούει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board

The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.

The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm

