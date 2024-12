Το νέο μεγάλο σχέδιο του Κρίστοφερ Νόλαν: Η ομηρική Οδύσσεια γίνεται κινηματογραφικό έπος

Οπως ανακοίνωσε η Universal Pictures, ο Νόλαν θα σκηνοθετήσει μια κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας.

Η μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη προαναγγέλλεται ως «ένα μυθικό έπος δράσης που θα γυριστεί σε όλο τον κόσμο με την ολοκαίνουρια τεχνολογία ταινιών IMAX».

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

— Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024