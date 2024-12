Αναγκαστική προσγείωση για αεροπλάνο της Swiss λόγω καπνών στο εσωτερικό

Η πτήση LX1885 εκτελούσε δρομολόγιο από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας προς τη Ζυρίχη, όταν το πλήρωμα αποφάσισε να διακόψει το ταξίδι λόγω προβλημάτων στον κινητήρα και καπνού στο αεροσκάφος Airbus A220-300, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ελβετικός αερομεταφορέας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στην αυστριακή πόλη Γκρατς και οι 74 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν.

Δώδεκα επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος έλαβαν ιατρική περίθαλψη. Ένα μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και η κατάστασή του παραμένει ασαφής.

Emergency Landing Due to Smoke in the Cabin

Swiss Air Lines flight #LX1885, operating the Bucharest-Zurich route with an Airbus A220-300 (registration HB-JCD), was forced to make an emergency landing at Graz Airport after smoke was detected in the cabin during the flight.… pic.twitter.com/zNLpBOWlQQ

