Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Κούβα

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας, περίπου 78 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Σαντιάγο ντε Κούβα.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.9 || 78 km W of Santiago de Cuba (#Cuba) || 4 min ago (local time 01:00:58). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/NmoqsB4pSC

— EMSC (@LastQuake) December 23, 2024