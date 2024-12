ΗΠΑ: Περισσότερα από 3.100 παιδιά ιθαγενών Αμερικανών πέθαναν σε οικοτροφεία

Σε αυτά τα ιδρύματα, μερικά από τα οποία ήταν θρησκευτικά και τα οποία υπήρχαν από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1970, πολλά παιδιά υπέστησαν σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με πρόσφατη κυβερνητική έκθεση που υπολόγιζε τον αριθμό των μαθητών που πέθαναν εκεί σε τουλάχιστον 973.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε συγγνώμη από τους ιθαγενείς της Αμερικής, αποκαλώντας αυτές τις φρικαλεότητες «αμαρτία που λερώνει την ψυχή μας».

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία πραγματοποίησε έρευνα επί ένα χρόνο, 3.104 μαθητές έχασαν τη ζωή τους σε αυτά τα ιδρύματα μεταξύ 1828 και 1970.

