Μαγδεμβούργο: Νέα πυρά Μασκ κατά της γερμανικής κυβέρνησης – Μιλά για «αυτοκτονική συμπόνια»

Σχολιάζοντας ανάρτηση στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Γερμανία αγνόησε τα αιτήματα έκδοσης της Σαουδικής Αραβίας για τον 50χρονο δράστη της επίθεσης, ο Έλον Μασκ επέκρινε την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, λέγοντας: «Ναι, ήταν προφανώς ένας τρελός που δεν έπρεπε ποτέ να του επιτραπεί η είσοδος στη Γερμανία και θα έπρεπε να είχε εκδοθεί όταν η Σαουδική Αραβία υπέβαλε το αίτημα. Αυτοκτονική συμπόνια από τη γερμανική κυβέρνηση».

Yeah, he was obviously a lunatic who should never have been allowed to enter Germany and should have been extradited when Saudi Arabia made the request.

Suicidal empathy by the German government. https://t.co/nCVEnwKa2P

