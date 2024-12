Βίντεο: Η στιγμή της σύλληψης του δράστη της επίθεσης στο Μαγδεμβούργο

Ο 50χρονος δράστης ζούσε και εργαζόταν επί χρόνια στη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ και οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρά του, τα οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά.

O Ταλέμπ Α. έφθασε στην Γερμανία το 2006 από τη Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας δήλωνε δε κατά τις πρώτες πληροφορίες θαυμαστής του Ελον Μασκ.

News: Here is the moment German police arrest the 50 year old Saudi Arabian suspect of the Christmas Market Massacre in the German city of Magdeburg. pic.twitter.com/P2LLXDbdoI

