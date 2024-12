Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Η αστυνομία έχει συλλάβει τον οδηγό, σύμφωνα με πηγές της τοπικής κυβέρνησης που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Οι αρχές απέκλεισαν τη χριστουγεννιάτικη αγορά ενώ υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Σαξονίας, Ράινερ Χάσελοφ, βρίσκεται καθ’ οδόν για το Μαγδεβούργο, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο MDR.

Ο τηλεοπτικός σταθμός επικαλέστηκε επίσης εκπρόσωπο της πολιτειακής κυβέρνησης που περιέγραψε το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση», όρο τον οποίο χρησιμοποιεί και η Bild.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα τρομακτικό βίντεο από το συμβάν, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το Μαγδεβούργο είναι μια πόλη 240.00 κατοίκων δυτικά του Βερολίνου και πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.

Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024