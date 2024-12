Κροατία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Νεκρή 7χρονη, τραυματίστηκαν ακόμη 5 παιδιά και μία δασκάλα

Η ζωή της δασκάλας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, η επίθεση διαπράχθηκε στις 9:50 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Πρέτσκο, στην ομώνυμη περιοχή.

Οι αρχές περιέγραψαν τον δράστη ως «νεαρό άνδρα» και ανακοίνωσαν ότι είχε τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, ο δράστης είναι 19 ετών και στο παρελθόν ήταν μαθητής του σχολείου.

Κατά την κρατική τηλεόραση HRT, ο δράστης μπήκε στο σχολείο και εισέβαλε κατευθείαν στην πρώτη αίθουσα που βρήκε, αρχίζοντας να επιτίθεται σε παιδιά.

Επί του παρόντος, αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη.

«Είμαστε σοκαρισμένοι», δήλωσε ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

A 7-year-old girl has died and 6 other people were wounded in a knife attack at a school in the Croatian capital, Zagreb, police said https://t.co/PODj7c8UWw

— The Associated Press (@AP) December 20, 2024