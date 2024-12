Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Τουρκία

«Πάντα λέγαμε ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος για την Τουρκία. Μπορούμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μας», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όπως είπε επίσης ο Ερντογάν, στη συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «δώσαμε έμφαση στη σταθερότητα της Συρίας. Συμφωνούμε για τη δημιουργία μιας συμμετοχικής διοίκησης. Το καθεστώς Μπάαθ, το οποίο κατέρρευσε μετά από 61 χρόνια σκότους, άφησε πίσω του τεράστια συντρίμμια. Είμαστε αντιμέτωποι με μια εξουθενωμένη Συρία και πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης για να σωθεί η Συρία».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, «οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της Τουρκίας ως “χώρα-κλειδί”… Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των Σύρων αδελφών της. Δεν θα επιτρέψουμε τρομοκρατικές οργανώσεις -το ΡΚΚ και το Ισλαμικό Κράτος- στη Συρία. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτές τις οργανώσεις να ανθίσουν. Δεν υπάρχει θέση ούτε για το PKK ούτε για το Ισλαμικό Κράτος στο μέλλον της περιοχής μας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

In Ankara today with President @RTErdogan.

Europe continues its engagement with regional leaders on Syria.

We will do our part to support the country at this critical juncture ↓ https://t.co/JdjCWwoPcz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2024