Ρωσία: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που σκότωσε τον Κιρίλοφ – Απειλεί την Ουκρανία με σκληρά αντίποινα ο Μεντβέντεφ

Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό σκούτερ, έξω από την πόρτα συγκροτήματος κατοικιών από όπου εξήλθε ο Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας.

⚡️ JUST IN: The moment of the explosion that killed General Kirillov and his driver this morning in Moscow

The explosives were placed in an electric scooter parked near the door.

At least 10 apartments were damaged by the explosion: windows, loggias and balconies were hit. The… pic.twitter.com/efptFrXfr8

