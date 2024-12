Ιγκόρ Κιρίλοφ: Η Ουκρανία πίσω από τη δολοφονία του Ρώσου αντιστράτηγου – Ζωντανή εικόνα από τη Μόσχα

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιρίλοφ δολοφονήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Το Kyiv Independent και το πρακτορείο ειδήσεων RBC Ukraine μετέδωσαν –επικαλούμενα ανώνυμες πηγές- ότι δολοφονήθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των Δυνάμεων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας (NBC), σκοτώθηκε κατά την έξοδό του από συγκρότημα κατοικιών, όταν πυροδοτήθηκε μηχανισμός που ήταν κρυμμένος σε ένα δίκυκλο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις οποίες επικαλείται το BBC.

Το δεύτερο θύμα της έκρηξης στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ ήταν ο υπασπιστής του Κιρίλοφ, κατά τις ίδιες πηγές.

Ο μηχανισμός που σκότωσε τον Κιρίλοφ ήταν τηλεχειριζόμενος, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση από το θύμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου περιείχε περίπου 300 γραμμάρια ισοδύναμου ΤΝΤ.

Ακολουθεί ζωντανή εικόνα του Reuters από το σημείο της έκρηξης στη Μόσχα.

