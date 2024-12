Ουισκόνσιν: Ποια ήταν η 15χρονη δράστιδα – Το χρονικό του νέου μακελειού σε σχολείο

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από την αστυνομία ότι η δράστις ήταν 17 ετών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δράστιδα έπεσε νεκρή από αυτοπυροβολισμό, δήλωσε ο επικεφαλής Shon Barnes σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή τους, οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι δύο μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία μαζί με άλλα τέσσερα άτομα μετά τους πυροβολισμούς στο ιδιωτικό Χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, δίνουν μάχη για τη ζωή τους και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

10:57 π.μ. – Μαθητής της δευτέρας δημοτικού καλεί το 911 για να αναφέρει πυροβολισμούς στο σχολείο.

11:00 π.μ. – Ένας υπάλληλος του γραφείου του Σερίφη της κομητείας Dane είναι ο πρώτος που φτάνει στη σκηνή.

24 δευτερόλεπτα αργότερα – Ο πρώτος αστυνομικός του Μάντισον φτάνει στο σημείο. Ο επικεφαλής αναφέρει ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σχολείο μόλις έφτασαν.

11:05 π.μ. – Οι αστυνομικοί δηλώνουν ότι η δράστιδα είναι νεκρή και ότι έχει βρεθεί ένα όπλο.

11:05 π.μ. – Το προσωπικό της πυροσβεστικής φτάνει, συνεργάζεται με τους αστυνομικούς και αρχίζει να βοηθά τα θύματα που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς.

11:14 π.μ. – Οι αστυνομικοί ξεκινούν να ερευνούν και να εκκενώνουν το κτίριο του σχολείου.

11:23 π.μ. – Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό εκρηκτικών φτάνουν για να ελέγξουν την εγκατάσταση.

11:26 π.μ. – Τα θύματα που λάμβαναν πρώτες βοήθειες στο σχολείο αρχίζουν να μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

