Νέο μακελειό σε σχολείο στο Ουισκόνσιν – Μαθητής σκότωσε δύο πριν αυτοκτονήσει

Αρχικά η αστυνομία έκανε λόγο για 5 θύματα, αλλά αργότερα αναθεώρησε, λέγοντας πώς έγινε λάθος. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη αναλυτικά στοιχεία για τα θύματα.

– Students from kindergarten through 12th grade attend the school. pic.twitter.com/txgG1VM1hZ

– Police say the shooter is “down”.

– Multiple injuries have been reported. As many as 12. Conditions unknown.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Abundant Life Christian School στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Το Abundant Life Christian School έχει περίπου 390 μαθητές, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.Λειτουργεί σε ένα campus 28 στρεμμάτων και φιλοξενεί μαθητές από περίπου 200 οικογένειες στην περιοχή της κομητείας Dane.

Τηλεοπτικά πλάνα, έδειχναν δεκάδες περιπολικά, ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να βγαίνουν από το σχολείο.

Για το αιματηρό συμβάν ενημερώθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

This is the mentality that leaves schools as soft targets for shooters.

“Schools shouldn’t have metal detectors. It’s a school, it’s a safe place.” – Madison, Wisconsin Chief of Police

Clearly not, Chief. Imagine the lives we would save if we hardened soft targets like schools… pic.twitter.com/a1aeiuTyMi

