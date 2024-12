Σάιμον Χάρις: Η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει την πρεσβεία στο Δουβλίνο είναι «βαθιά οδυνηρή»

«Απορρίπτω εντελώς τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία είναι κατά του Ισραήλ», γράφει ο Χάρις σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.. «Η Ιρλανδία είναι υπέρ της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου», προσθέτει.

«Η Ιρλανδία θέλει μια λύση δύο κρατών και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια. Η Ιρλανδία θα υπερασπίζεται πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας.

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024