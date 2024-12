ΗΠΑ: Θερμή υποδοχή Τραμπ στο NYSE – Χτύπησε το κουδούνι υπό επευφημίες

«Είμαστε μαζί σας σε όλη τη διαδρομή», είπε προσερχόμενος ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο κτίριο του NYSE στο κάτω Μανχάταν, όπου προσκλήθηκε αφού έγινε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» του περιοδικού Time για δεύτερη φορά.

Πλαισιωμένος από τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, την επερχόμενη πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, την Πρόεδρο του NYSE, Λιν Μάρτιν, και δύο από τα παιδιά του Τραμπ, την Ιβάνκα και την Τίφανι, ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ το κουδούνι του NYSE.

President-elect Donald J. Trump is named TIME Person of the Year. Tune in for live his address from NYSE. @realDonaldTrump | @TIME | #NYSE https://t.co/OLrJgcJbl5

— NYSE (@NYSE) December 12, 2024