Συρία: Στη Δαμασκό ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών για συνομιλίες με Κατάρ (βίντεο)

Πλάνα του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού NTV δείχνουν τον Καλίν να βγαίνει από το Τέμενος των Ομεϋάδων, περιστοιχισμένος από τους σωματοφύλακές του. Σύμφωνα με το κανάλι, ο Καλίν προσευχήθηκε στο ιστορικό τέμενος όπου μετέβη την Κυριακή και ο ηγέτης των ανταρτών, ο Άμπου Μοχάμαντ αλ Τζολάνι.

NEW: Turkish Intel Chief Kalın is indeed in Damascus, he visited the Umayyad mosque and reportedly prayed there. pic.twitter.com/aiuJXh3LDZ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 12, 2024