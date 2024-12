Τime: Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσωπο της χρονιάς

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού καταδικάστηκε από τα δικαστήρια και απέφυγε δύο απόπειρες δολοφονίας, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας «εντυπωσιακής πολιτικής επιστροφής», γράφει το περιοδικό.

Ο Τραμπ είχε ήδη λάβει αυτή τη διάκριση το 2016, κατά την πρώτη, απρόσμενη τότε, νίκη του στις προεδρικές εκλογές εναντίον της Δημοκρατικής και φαβορί των δημοσκοπήσεων της εποχής, Χίλαρι Κλίντον.

«Σήμερα βλέπουμε μια αναζωπύρωση του λαϊκισμού, μια αυξανόμενη δυσπιστία για θεσμούς που καθόρισαν τον περασμένο αιώνα και μια διάβρωση της πεποίθησης ότι οι προοδευτικές αξίες θα οδηγήσουν σε καλύτερη ζωή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ο Τραμπ είναι αυτός που αντιπροσωπεύει και απολαμβάνει τα οφέλη από όλα αυτά», γράφει ο διευθυντής σύνταξης του TIME Σαμ Τζέιμποκς.

«Επειδή ηγήθηκε μιας ιστορικής επιστροφής, για να επιφέρει μια μοναδική πολιτική αναδιάταξη, να αναδιαμορφώσει την αμερικανική προεδρία και να αλλάξει τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πρόσωπο της χρονιάς για το 2024 για το περιοδικό TIME», προσθέτει.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024