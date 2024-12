Στη ζώνη Σένγκεν από 1η Ιανουαρίου Ρουμανία και Βουλγαρία

«Έγινε. Αποφασίστηκε. Το αξίζετε», σημείωσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

It’s done. It’s decided. It’s deserved.

Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025.

Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this.

A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether pic.twitter.com/lcgMFCWK69

— Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2024