Σκισμένα βιβλία, κατάρες, ηρεμιστικά χάπια και ένα υπόγειο καταφύγιο: Μέσα στο παλάτι του έκπτωτου Άσαντ

Δημοσιογράφοι της Wall Street Journal είχαν την ευκαιρία να εισέλθουν στο παλάτι και περιγράφουν τα όσα είδαν. Στο εγκαταλελειμμένο γραφείο του δεκάδες βιβλία και χαρτιά ήταν πεταμένα στο πάτωμα. Μεταξύ αυτών ένα για την ιστορία του ρωσικού στρατού, ένας χάρτης της βορειοανατολικής Συρίας και μια κατεστραμμένη βιογραφία του ίδιου του Άσαντ. Πάνω στο γραφείο υπήρχαν κουτιά με ηρεμιστικά.

Σε ένα από τα κιτρινισμένα παράθυρα που έβλεπαν τη Δαμασκό, κάποιος είχε γράψει με σπρέι, «Ο Θεός να καταραστεί την ψυχή σου, Χαφέζ», μια αναφορά στον πατέρα του Μπασάρ, Χαφέζ αλ Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για περίπου τρεις δεκαετίες πριν ο γιος του κληρονομήσει την εξουσία.

Οι εικόνες από το παλάτι λειτουργούν ως μία φευγαλέα ματιά στις τελευταίες ημέρες ενός δικτάτορα που για περισσότερο από μια δεκαετία χρησιμοποιούσε φριχτά βασανιστήρια, βομβαρδισμούς και χημικά όπλα για να καταστείλει την εξέγερση, που ξέσπασε εναντίον του κατά τις διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης, το 2011.

Τις τελευταίες ημέρες, διαδηλωτές έχουν κατακλύσει την πλατεία Ουμαγιάντ στο κέντρο της πρωτεύουσας, ποζάροντας με αντάρτες να κρατούν όπλα και να κυματίζουν την πράσινη, άσπρη και μαύρη σημαία της συριακής επανάστασης. Μετά από έναν πολυετή εμφύλιο πόλεμο, το καθεστώς κατέρρευσε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες καθώς οι σύμμαχοί του, η Ρωσία και το Ιράν, δεν ήταν σε θέση να το βοηθήσουν να σταματήσει την αιφνίδια προέλαση των τζιχαντιστικών φατριών.

Οι αντάρτες της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ (HTS) κατέλαβαν μια σειρά από πόλεις της Συρίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σχεδόν χωρίς αντίσταση κατάληψη της πρωτεύουσας, Δαμασκού, την Κυριακή.

Την Τρίτη, στην είσοδο της πτέρυγας, που στεγάζει το γραφείο του Άσαντ, ένας αντάρτης με Καλάσνικοφ στον ώμο, περιεργαζόταν τον χώρο. Κόκκινα χαλιά, μάρμαρο και χρυσός παντού.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», δήλωσε στη WSJ ο Μουσταφά Χασάν, πρώην δάσκαλος ιστορίας από τη συριακή πόλη Ράκα, ο οποίος συμμετείχε στις διαδηλώσεις του 2011 και πήρε τα όπλα στην εξέγερση. Φυλακίστηκε από το Ισλαμικό Κράτος όταν η εξτρεμιστική ομάδα κατέλαβε την πόλη.

«Τελειώσαμε με μια μάχη και ξεκινάμε μια άλλη: μια μάχη οικοδόμησης και ανάπτυξης σχέσεων με άλλες χώρες», λέει Χασάν.

Syrians have found a network of tunnels under the presidential palace of deposed president Bashar al-Assad. They say Assad’s family stole the country’s wealth, while millions of Syrians lived without basic services. pic.twitter.com/3k4TzQL5rY

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 10, 2024