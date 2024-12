Αφγανιστάν: Νεκρός από έκρηξη υπουργός των Ταλιμπάν

Ο Καλίλ Χακάνι ήταν υπουργός αρμόδιος για τους πρόσφυγες, ενώ ήταν θείος του υπηρεσιακού υπουργού Εσωτερικών Σιρατζουντίν Χακάνι, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στους Ταλιμπάν.

Όπως αναφέρει το Associated Press, πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο που έπεσε νεκρός στο Αφγανιστάν από βομβιστική επίθεση έπειτα από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, προ τριών ετών.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο υπουργείο, όταν βομβιστής πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Επί του παρόντος, παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων από την έκρηξη.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.

BREAKING: A suicide bombing in Kabul has killed Khalil Haqqani, the Taliban refugee minister, Interior Ministry officials say. https://t.co/07T7LBVQEd

— The Associated Press (@AP) December 11, 2024