Την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ επέλεξε ο Τραμπ για πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Το προφίλ της

Πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον επέλεξε και για τη θέση του επικεφαλής στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επόμενη πρέσβειρα στην Ελλάδα θα είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Γκίλφοϊλ ήταν έως πρόσφατα αρραβωνιασμένη με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων έχουν πια χωρίσει. Είναι πρώην παρουσιάστρια του Fox News.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η Κίμπερλι είναι στενή φίλη και σύμμαχος», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Η εκτενής εμπειρία της και η ηγετική της ικανότητα στα πεδία του δικαίου, των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής, καθώς και η μεγάλη ευφυία της, την κάνουν πρόσωπο με εξαίρετα προσόντα για να αντιπροσωπεύσει τις ΗΠΑ και να προασπίσει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό», σε ζητήματα «από την αμυντική συνεργασία ως το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», πρόσθεσε ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025.

Ποια είναι η Γκίλφοϊλ

Υπηρέτησε ως σύμβουλος και ηγήθηκε του τμήματος συγκέντρωσης χρημάτων της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία το 2020.

Η Γκίλφοϊλ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ντέιβις, και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, όπου έλαβε πτυχίο Νομικής (J.D.). Εργάστηκε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια. Ήταν βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο από το 2000 έως το 2004. Από το 2001 έως το 2006, ήταν παντρεμένη με τον πολιτικό των Δημοκρατικών Γκάβιν Νιούσομ και υπήρξε η πρώτη κυρία του Σαν Φρανσίσκο κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του Νιούσομ. Είναι η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η Γκίλφοϊλ εργάστηκε στο Fox News από το 2006 έως το 2018 και ήταν συμπαρουσιάστρια της εκπομπής The Five στο δίκτυο. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην οργάνωση America First Policies, μια πολιτική επιτροπή δράσης υπέρ του Τραμπ, για να εκστρατεύσει υπέρ των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018.

Οι άνθρωποι του προέδρου

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CNN και διαφόρων ταμπλόιντ, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος και η κυρία Γκίλφοϊλ χώρισαν πρόσφατα. Είχαν αρραβωνιαστεί την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην στέλεχος της εκστρατείας του κ. Τραμπ, αρμόδια για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, υπήρξε εισαγγελική λειτουργός στο Σαν Φρανσίσκο.

Η κυρία Γκίλφοϊλ δεν είναι το πρώτο πρόσωπο του οικογενειακού ή φιλικού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο ανατίθεται θέση ευθύνης.

Τον Νοέμβριο, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως ο Τσαρλς Κούσνερ, ο πατέρας του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, που είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για απάτη αλλά έλαβε χάρη από τον ίδιο, θα αναλάβει επόμενος πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία. Ονόμασε επίσης τον Μασάντ Μπούλος, τον πεθερό της νεότερης κόρης του Τίφανι Τραμπ, σύμβουλο της προεδρίας για τις αραβικές και τις μεσανατολικές υποθέσεις.

Νωρίτερα χθες, εξάλλου, ονόμασε προσωπικό του φίλο, τον Τομ Μπάρακ, επόμενο πρεσβευτή στην Τουρκία. Στον κ. Μπάρακ είχε ασκηθεί ποινική δίωξη το 2021 για αδήλωτο lobbying —εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων— επ’ ωφελεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά απαλλάχθηκε το 2022.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, CNN, Reuters