Συνάντηση Όρμπαν με Τραμπ και Μασκ στην Φλόριντα

«ΗΠΑ σήμερα. Το μέλλον έχει αρχίσει! Ένα απόγευμα στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Έλον Μασκ και τον Μίκαελ Βαλτς», ανέφερε ο Όρμπαν, χωρίς να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν επίσης τον Ιούλιο και συζήτησαν τις «δυνατότητες ειρήνης», είχε δηλώσει εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, καθώς ο Όρμπαν πίεζε για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

USA today. The future has begun!

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 9, 2024