Συρία: Οι Χριστιανοί τρέμουν τον «Ισλαμικό Μεσαίωνα»

Κούρδοι, Χριστιανοί, Αρμένιοι, Αλεβίτες και Σιίτες: Η κατάληψη της εξουσίας από τους τζιχαντιστές στη Συρία έχει πυροδοτήσει φόβους για την τύχη των μειονοτήτων που υπάρχουν στη χώρα.

Η διάλυση της Συρίας είναι ένας πραγματικός κίνδυνος ξεκινώντας από τις βορειοανατολικές περιοχές , που είναι στα χέρια των Κούρδων, αλλά ήδη δέχονται επίθεση από τις υποστηριζόμενες από τους Τούρκους, πολιτοφυλακές. Πρόκειται για Τουρκμένους αντάρτες που εξοπλίζονται και χρηματοδοτούνται από την Άγκυρα.

Την ίδια ώρα, οι τζιχανιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ έχουν καταλάβει το προπύργιο των Αλαουιτών του Άσαντ στη Λατάκια, όπου υπάρχουν επίσης η ρωσική ναυτική βάση στην Ταρτούς και η αεροπορική βάση στο Χμέιμιμ.

Φόβοι υπάρχουν όμως και για το μέλλον των χριστιανών, ιδιαίτερα στο Χαλέπι, όπου ένα νέο κύμα διώξεων φαίνεται αναπόφευκτο.

Μαστιζόμενη από τη βία και την απομόνωση, η χριστιανική κοινότητα της Συρίας βρίσκεται σε μια τραγική καμπή, ανάμεσα στον αφανισμό της ιστορικής της παρουσίας και στον αγώνα για την επιβίωσή της», λένε Σύροι Χριστιανοί στην Αντιόχεια με τους οποίους επικοινώνησε η Ναυτεμπορική.

Σχεδόν 30.000 χριστιανοί, κυρίως από την ελληνορθόδοξη κοινότητα, αλλά και Αρμένιοι και Μαρωνίτες, ζουν σήμερα στο Χαλέπι ,σε σύγκριση με περισσότερους από 150.000 πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου.

Ο Μπενζαμάν Μπλνσάρ, διευθυντής της οργάνωσης “SOS Chretiens d` Orient”, εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του: « Αν και η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο προς το παρόν, πολλοί Χριστιανοί στο Χαλέπι γνωρίζουν ότι δεν θα διαρκέσει ».

«Οι Χριστιανοί του Χαλεπίου βρίσκονται απομονωμένοι, εγκλωβισμένοι από τις τζιχαντιστικές ομάδων» λέει η Ναταλί Σαμπόν, εκπρόσωπος της MKO “Aid to the Church is need” (AED). «Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει και οι ασθένειες κινδυνεύουν να πολλαπλασιαστούν», προειδοποιεί. H AED έχει ήδη διαθέσει 350.000 ευρώ για να βοηθήσει τους Σύρους Χριστιανούς που έχουν ανάγκη. Στο Χαλέπι, παρά τις υποσχέσεις για ασφάλεια που δόθηκαν από τους ισλαμιστές στον πληθυσμό, πολλοί φοβούνται την εντατικοποίηση των διώξεων, ιδιαίτερα εκείνων που υποστήριξαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες Χριστιανοί είχαν καταφύγει στη Δαμασκό αναζητώντας καταφύγιο, αλλά τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Οι ΜΚΟ που βρίσκονται στη Δαμασκό προσπαθούν να βοηθήσουν τους εκτοπισμένους από το Χαλέπι πολίτες, μοιράζοντας ρούχα, κουβέρτες και θερμάστρες, καθώς ο συριακός χειμώνας υπόσχεται να είναι ιδιαίτερα σκληρός.

Εξαφάνιση της χριστιανικής μνήμης

Οι Χριστιανοί της Συρίας φοβούνται ότι η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη από το 2013, όταν περισσότερες από 300 χριστιανικές οικογένειες τράπηκαν σε φυγή λόγω της προέλασης των τζιχαντιστών, που τότε πολεμούσαν υπό την αιγίδα του Μετώπου Al-Nusra-παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

«Από την απελευθέρωση του Χαλεπίου το 2017, η ανοικοδόμηση ήταν αργή, αλλά κυρίως δεν αρκούσε για να πείσει τους χριστιανούς να επιστρέψουν. « Ακόμα κι αν οι εκκλησίες και τα σπίτια ξαναχτίστηκαν, πολλοί Χριστιανοί δεν επέστρεψαν», εκμυστηρεύεται ο Μισέλ στις στήλες του Le Monde, ένας από τους Χριστιανούς που έχουν απομείνει στην πόλη.

Οι μαζικές καταστροφές, ιδιαίτερα χώρων λατρείας, και η απουσία οικονομικών ή κοινωνικών προοπτικών, απομακρύνουν περαιτέρω τους Χριστιανούς από την προγονική τους γη. «Σήμερα, η χριστιανική παρουσία στη Συρία έχει μειωθεί σε ένα κλάσμα από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου, μια ανησυχητική κατάσταση που επισημάνθηκε από θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες: « Η εξαφάνιση αυτής της κοινότητας εν μέσω γενικής αδιαφορίας είναι μια απαράδεκτη τραγωδία », λέει ο Βενσάν Γκελό, διευθυντής της ΜΚΟ “Οuevre d’Orient”.

Aβέβαιο μέλλον για τους χριστιανούς

Οι προοπτικές για τους εναπομείναντες Χριστιανούς στη Συρία παραμένουν ζοφερές και αβέβαιες. «Ο πόλεμος και η οικονομική κρίση έχουν ήδη επιδεινώσει σοβαρά την πίεση σε μια καταπιεσμένη κοινότητα. Η μαζική φυγή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, τροφοδοτούν μια έξοδο που απειλεί το μέλλον αυτής της ιστορικής μειονότητας. «Ήμασταν μια μειοψηφία που είχε μεγάλο ειδικό βάρος, αλλά ελάχιστο σήμερα », λέει ο Ναμπίλ Αντάκι, ένας Χριστιανός από το Χαλέπι.

Στην υπόλοιπη Συρία, οι Χριστιανοί αγωνίζονται να διατηρήσουν μια θέση στη συριακή κοινωνία. Οι νέες τοπικές γενιές χάνουν σταδιακά τη μνήμη μιας πλουραλιστικής Συρίας, κάποτε κοιτίδα του Χριστιανισμού. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται, η συριακή χριστιανική κοινότητα παλεύει για την επιβίωσή της.

Σύροι «Ταλιμπάν»

Το Ισλαμικό Εμιράτο ήταν το πρώτο που επαίνεσε τους τζιχαντιστές αντάρτες της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ. Ο χρόνος θα δείξει βέβαια αν η Συρία θα γίνει μια σύγχρονη χώρα, χωρίς πολέμους ή ένα ασφαλές καταφύγιο για σαλαφιστές εξτρεμιστές και τρομοκράτες, όπως στο Αφγανιστάν, μια νάρκη που ενεργοποιήθηκε στην καρδιά της Μέσης Ανατολής.

Οι τζιχαντιστές θέλουν να δείξουν προς το παρόν ένα μετριοπαθές πρόσωπο. Αλλά οι Χριστιανοί φοβούνται ότι μόλις οι ισλαμιστές εδραιώσουν την εξουσία τους, θα μεταμορφωθούν σε «Σύρους Ταλιμπάν». Ακολουθώντας ένα σενάριο τρόμου παρόμοιο με αυτό των ομογάλακτών τους στην Καμπούλ, που επέβαλαν την επιστροφή του Αφγανιστάν στον Ισλαμικό Μεσαίωνα.