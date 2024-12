Συρία: Μέσα στη διαβόητη φυλακή της Δαμασκού – Συγγενείς ψάχνουν ίχνη των αγαπημένων τους στα υπόγεια (βίντεο)

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, πολίτες επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα υπόγεια της φυλακής, εκτιμώντας ότι αγαπημένα τους πρόσωπα μπορεί να κρατούνται σε κρυφά κελιά.

Σε άλλα πλάνα, εμφανίζονται κρατούμενοι να απελευθερώνονται – ανάμεσά τους και ένα παιδί που κρατείτο με τη μητέρα του, σύμφωνα με το BBC. «Ο Άσαντ έπεσε. Μην φοβάστε» ακούγεται να λέει μια φωνή σε ένα από τα βίντεο, προσπαθώντας να καθησυχάσει γυναίκες κρατούμενες.

Πάντως, σύμφωνα με την οργάνωση Λευκά Κράνη, επί του παρόντος δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι αναφορές για παγιδευμένους σε κρυφές υπόγειες τοποθεσίες στη φυλακή, αν και οι έρευνες συνεχίζονται. Τα Λευκά Κράνη προσφέρουν ανταμοιβή 3.000 δολάρια για μυστικές πληροφορίες που αφορούν τις φυλακές.

Και η πολιτική άμυνα της Συρίας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παρά την εντατική έρευνα στις εγκαταστάσεις, δεν έχει βρεθεί κανένας παγιδευμένος κρατούμενος σε υπόγεια. Κάλεσε, δε, τους πολίτες να μην παρασύρονται από την παραπληροφόρηση.

Syrian rebels free prisoners from Assad’s notorious dungeons who celebrate in Damascus streets https://t.co/QG4hXLZUfK

— The Associated Press (@AP) December 9, 2024