Ισραήλ: Χτυπήσαμε εγκαταστάσεις χημικών όπλων για να μην πέσουν στα χέρια εξτρεμιστών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Saar επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις στη Συρία, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι αναπτύσσονταν χημικά όπλα και πύραυλοι.

Στόχος όπως είπε ήταν να αποτραπεί το να πέσουν στα χέρια εξτρεμιστικών φατριών.

«Το μόνο συμφέρον που έχουμε είναι η ασφάλεια του Ισραήλ και των πολιτών του», είπε στους δημοσιογράφους.

Αναφορές μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την περασμένη περίπου ημέρα, μεταξύ άλλων σε τοποθεσία στη Δαμασκό που λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη πυραύλων από Ιρανούς επιστήμονες.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες που πέρασαν από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν στην αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη.

In accordance with the situational assessment following the recent events in #Syria, including the entry of armed personnel into the buffer zone, the IDF has deployed forces in the buffer zone and in several other places necessary for its defense, to ensure the safety of the… pic.twitter.com/Nsno9GBWB4

— Israel Defense Forces (@IDF) December 8, 2024