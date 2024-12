Συρία – Ανησυχία Μπάιντεν για τον ISIS: «Δεν ανατράπηκε ένας τύραννος για να δούμε έναν νέο στη θέση του»

Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την αναδιάταξη του ISIS και του κινδύνου να αναλάβει τα ηνία της χώρας, με τους εμπειρογνώμονες να συμφωνούν πως το χάος των επόμενων ημερών θα μπορούσε να ανοίξει παράθυρο στο Ισλαμικό Κράτος ώστε να ανασυγκροτηθεί ως σημαντική δύναμη στη Συρία.

Για το σκοπό αυτό, όπως δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν οι αμερικανικές δυνάμεις ανέλαβαν ήδη δράση για να εξαλείψουν θύλακες του Ισλαμικού Κράτους,

Υπενθυμίζεται ότι ο ISIS, προτού ηττηθεί από τον διεθνή στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είχε καταλάβει μεγάλες εκτάσεις της Συρίας και του Ιράκ.

«Επιτέλους, το καθεστώς Άσαντ έπεσε. Αυτό το καθεστώς κακοποίησε και βασάνισε και σκότωσε κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες αθώους Σύρους. Η πτώση του καθεστώτος είναι μια θεμελιώδης πράξη δικαιοσύνης. Είναι μια στιγμή ιστορικής ευκαιρίας για τον πολύπαθο λαό της Συρίας να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για την περήφανη χώρα του».

Είναι επίσης μια στιγμή κινδύνων και αβεβαιότητας, καθώς όλοι μας στρεφόμαστε στο ερώτημα του τι μέλλει γενέσθαι».

