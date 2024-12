Δαμασκός: Άλλοι γιορτάζουν από χαρά και άλλοι από φόβο

Συγκλονισμένη δήλωσε στο BBC, η Ράνια Κάταφ, η οποία διαχειρίζεται τη σελίδα Humans of Damascus στο Facebook. «Όλοι νιώθουμε σαν να ήμασταν κάτω από το νερό, κυριολεκτικά, για δεκατρία χρόνια, και όλοι μόλις πήραμε μια ανάσα», πρόσθεσε.

Μετά από αρκετές ώρες πληροφοριών ότι οι αντάρτες πλησίαζαν όλο και πιο κοντά, οι αρχές κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τη Δαμασκό «ελεύθερη» από τον τυραννικό Μπασάρ αλ Άσαντ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον κόσμο να ζητωκραυγάζει στους δρόμους και να καλωσορίζει τους αντάρτες μαχητές, καθώς και κρατούμενους να απελευθερώνονται από τη διαβόητη φυλακή Σαϊντνάγια.

Ο Γιαζάρ Αλ Αμάρι διατηρεί ένα μικρό κατάστημα τηλεφώνων στην πόλη Deraa, όπου πολιτοφυλακές που συνδέονται με τη Hayat Tahrir al-Sham έχουν ήδη αναλάβει τον έλεγχο.

Ο άνδρας δήλωσε στο BBC ότι ταξιδεύει με φίλους του προς τη συριακή πρωτεύουσα για να γιορτάσουν.

Gunshots rang out in celebration across Syria’s capital, as rebel forces declared they had seized control of Damascus and thrown out President Bashar al-Assad https://t.co/VVTimmg7aH pic.twitter.com/agXdx9G438

— Reuters (@Reuters) December 8, 2024