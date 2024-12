Νετανιάχου για πτώση Άσαντ: Είναι μια ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή – Προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες

«Αυτή είναι μια ιστορική μέρα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο όρος Μπεντάλ στα σύνορα του Ισραήλ με τη Συρία. «Το καθεστώς Άσαντ είναι ένας κεντρικός κρίκος στον άξονα του κακού του Ιράν – αυτό το καθεστώς έχει πέσει».

«Αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα των χτυπημάτων που έχουμε προξενήσει στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ, τους κύριους υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ», υποστήριξε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στους 14 μήνες μάχης εναντίον του Ιράν, της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων ιρανών πληρεξουσίων από τις 7 Οκτωβρίου του περασμένου Οκτωβρίου.

«Αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλη τη Μέση Ανατολή όλων εκείνων που θέλουν να απελευθερωθούν από αυτό το καταπιεστικό και τυραννικό καθεστώς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ ακολούθησε την πολιτική του «Καλού Γείτονα» στο αποκορύφωμα του συριακού εμφυλίου πολέμου, όταν η χώρα παρείχε ιατρική περίθαλψη σε χιλιάδες Σύρους και έστειλε χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικών αγαθών στη χώρα. «Εκατοντάδες παιδιά από τη Συρία γεννήθηκαν εδώ στο Ισραήλ», σημείωσε.

