Φον ντερ Λάιεν για Συρία: Η βάρβαρη δικτατορία Άσαντ κατέρρευσε – Ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε ότι «αυτή η ιστορική αλλαγή στην περιοχή προσφέρει ευκαιρίες», ωστόσο παράλληλα προειδοποίησε ότι υπάρχουν κίνδυνοι.

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας και την ανοικοδόμηση ενός συριακού κράτους που προστατεύει όλες τις μειονότητες» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Συνεργαζόμαστε με Ευρωπαίους και περιφερειακούς ηγέτες και παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

The cruel Assad dictatorship has collapsed.

This historic change in the region offers opportunities but is not without risks.

Europe is ready to support safeguarding national unity and rebuilding a Syrian state that protects all minorities.

We are engaging with European and…

