«Αλλάχου άκμπαρ!»: Με το σύνθημα των τζιχαντιστών η υποδοχή του Αλ Τζουλάνι στη Δαμασκό (βίντεο)

Ο Αλ Τζουλάνι έκανε ηγετική εμφάνιση σε ένα από τα πιο εμβληματικά τζαμιά της πρωτεύουσας, το Umaayyad, όπου και πραγματοποίησε ομιλία.

Βίντεο και φωτογραφίες από την παρουσία του στη Δαμασκό κυκλοφορούν στα social media, ενώ επιβεβαιώνονται και από τους ανταποκριτές του AFP και του BBC.

Abu Muhammad al-Julani Addresses Crowd at Historic #Damascus Mosque:

Abu Muhammad al-Julani, leader of the banned group “Hayat Tahrir al-Sham,” spoke at one of the oldest and most significant mosques in #Damascus, built around 715 AD. The mosque is believed to house the head of… pic.twitter.com/QrO1wRwy2h

