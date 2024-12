Συρία: Ξηλώνουν και γκρεμίζουν τα αγάλματα της δυναστείας Ασαντ (βίντεο)

Ήδη από χθες και ενώ ακόμη βρισκόταν στα περίχωρα της Δαμασκού οι αντάρτες ξεκίνησαν να γκρεμίζουν αγάλματα του Μπασάρ Αλ Ασαντ και του πατέρα και προκατόχου του στην εξουσία της Συρίας, Χαφέζ.

Σε ένα από αυτά τα προάστια, ονόματι Τζερμάνα, διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του Χαφέζ αλ Άσαντ.

Civilians in Jaramana in #Damascus suburb, which is mostly inhabited by Durzis, toppled the statue of Assad from the central square just now! #Syria

pic.twitter.com/Lsy7Ed9kpe — Zaina Erhaim (@ZainaErhaim) December 7, 2024

Σήμερα, στην κουρδική πόλη Καμισλί, διαδηλωτές ξέσπασαν σε άγαλμα του (πατρός) Ασαντ γκρεμίζοντάς το και θρυμματίζοντας το.

#Syria: latest footage of the ongoing De-Baathification in the Kurdish city of #Qamishli. pic.twitter.com/GEyUKIOt4e — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 8, 2024

Ανάλογο ήταν το σκηνικό στις πόλεις Χαμά και Χομς, όπου ομάδες διαδηλωτών γκρέμισαν τα αγάλματα και σε ορισμένες περιπτώσεις έσυραν τα διαμελισμένα μέλη τους δίκην τροπαίου στους δρόμους, αλαλάζοντες.

This statue of the late Syrian president, Hafez Assad, the father of current leader Bashar Assad, was torn down in the city of Hama after rebels took control. pic.twitter.com/iX4JiV5kCN — DW News (@dwnews) December 7, 2024

Συγκλονιστικό ήταν το σκηνικό και στην Χομς, την πόλη από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011, η οποία και κατεπνίγη στο αίμα.