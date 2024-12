Συρία: Ο Άσαντ προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους αντάρτες στη Ντόχα και τελικά παραιτήθηκε

Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα στην Ντόχα, αλλά ναυάγησαν. Έτσι ο Άσαντ αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Αυτός είναι μάλλον και ο λόγος που δεν είχαμε ουσιαστική παρέμβαση Ρωσίας και Ιράν και που τόσο η Μόσχα όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο στις τελευταίες ανακοινώσεις τους για «αντιπολίτευση» και όχι για «αντάρτες» ή «εξτρεμιστές».

“Assad tried to negotiate with the armed opposition on the transfer of power” – Bild, citing Qatari diplomats

The talks took place in Doha, but the plan fell through. Assad was said to have been forced to resign.

-> That actually fits the pictures and statements we saw… pic.twitter.com/eMhiaDIOUa

