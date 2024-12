Μακρόν για Συρία: Επιτέλους το βάρβαρο καθεστώς έπεσε

«Το βάρβαρο καθεστώς έπεσε. Επιτέλους. Αποτίω φόρο τιμής στον συριακό λαό, στο θάρρος και την υπομονή του. Σε αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας, τους στέλνω τις ευχές μου για ειρήνη, ελευθερία και ενότητα» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Διαβεβαιώνει παράλληλα πως «η Γαλλία θα παραμείνει προσηλωμένη στην ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή».

The barbaric state has fallen. At last.

I pay tribute to the Syrian people, to their courage, to their patience. In this moment of uncertainty, I send them my wishes for peace, freedom, and unity.

France will remain committed to the security of all in the Middle East.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2024