Νοτρ Νταμ: Η χειραψία… μπρα ντε φερ του Τραμπ στον Μακρόν (βίντεο)

Ο λόγος για την.. δυναμική και παρατεταμένη χειραψία του Ντοναλντ Τραμπ με τον Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της εκδήλωσης για την επαναλειτουργία της Νοτρ Νταμ, το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι.

Κάποιοι πάντως σχολιάζουν ότι όσο αυθόρμητη και ένθερμη να φάνηκε, ο Τραμπ δεν κάνει ποτέ και τίποτε που να μην είναι υπολογισμένο.

Υπονοώντας ότι το όλο σκηνικό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία (ακόμη) επίδειξη ισχύος… the Trump way.

OH MY GOSH! President Trump almost yanked Emmanuel Macron’s hand off for the third time today

Everything he does is calculated. pic.twitter.com/x2lpMWFlBr

— George (@BehizyTweets) December 7, 2024