Ουκρανία: Πού πάνε τα ρωσικά Geran-2, που «χάνονται» στον δρόμο;

Τα στέλνει… από εκεί που ήρθαν ή τα αποπροσανατολίζει προς ανύπαρκτους στόχους. Τον τρόπο να αντιμετωπίσει τα ρωσικά σμήνη των φονικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed -Geran-2 στα έχει βρει η Ουκρανία.

Τα Geran-2, είναι ουσιαστικά τα ιρανικής σχεδίασης δελταπτέρυγα Shahed 136, που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν τους στόχους τους και που φέρουν κεφαλές 50 κιλών εκρηκτικών, αλλά είναι ικανά να φέρουν και θερμοβαρικές κεφαλές.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 110 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed κατά της Ουκρανίας. Περίπου 52 από αυτά καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας της Ουκρανίας, ενώ 50 θεωρήθηκαν « Εαπωλεσθέντα».

Είτε σκοπίμως δεν καταρρίφθηκαν ή δεν έφτασαν ποτέ στους επιδιωκόμενους στόχους τους.

Πού εξαφανίστηκαν όμως περισσότερα από τέσσερις δεκάδες drones;

Η μέθοδος spoofing

«Αυτό που ουσιαστικά εφαρμόζει η Ουκρανία είναι το spoofing. Δηλαδή παραπλανεί με ψευδείς στόχους GPS τα Shahed για να τα κάνει να παρεκκλίνουν από την πορεία τους», εξήγησε στο Euronews, ο Τζον Χάρντι, αναπληρωτής διευθυντής για ρωσικά ζητήματα στο Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών

«Αν και διαθέτουν σύστημα που υποτίθεται ότι αποτρέπει τις παρεμβολές, οι Ουκρανοί καταφέρνουν να τα ξεγελούν ώστε να πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση», δήλωσε ο Χάρντι.

Αυτό γίνεται εφικτό λόγω της βελτίωσης των τακτικών παρεμβολής του ηλεκτρονικού πολέμου (EW).

Ο αριθμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed που «χάθηκαν» λόγω των ουκρανικών παρεμβολών ηλεκτρονικού πολέμου, αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, σύμφωνα με το think tank Institute for the Study of War (ISW) που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Το προστατευτικό πέπλο

To σύστημα ηλεκτρονικής άμυνας που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός αποκαλείται «Pokrova», που σημαίνει «πέπλο προστασίας».

«Στην παράδοση των ορθοδόξων χριστιανών, το Pokrova αναφέρεται στο προστατευτικό πέπλο της Παναγίας πάνω από την πόλη της Κωνσταντινούπολης. Οπότε μπορείτε να δείτε τον συμβολισμό», τόνισε ο Χάρντι.

Ανακατεύθυνση

Το ουκρανικό EW μπορεί επίσης να ανακατευθύνει τα ρωσικά drones πίσω στη Ρωσία ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη φιλική προς το Κρεμλίνο Λευκορωσία.

Η ανεξάρτητη οργάνωση παρακολούθησης Hajun Project της Λευκορωσίας δήλωσε στο Euronews ότι οι «συστηματικές μετακινήσεις UAVs προς τη Λευκορωσία» ξεκίνησαν στις 11 Ιουλίου και από τότε, ο αριθμός των ρωσικών drones που ανακατευθύνονται στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας αυξάνεται κάθε μήνα.

«Η αύξηση του αριθμού των πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λευκορωσία είναι προοδευτική», σύμφωνα με το Belarusian Hajun Project.

Συγκάλυψη

Οι αρχές στη Λευκορωσία προσπαθούν να συγκαλύψουν το θέμα υποστηρίζει το ISW.

Γιατί όμως τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανακατευθύνονται στη Λευκορωσία και όχι στη Ρωσία, απ’ όπου εκτοξεύτηκαν;

«Όταν παραπλανάς το κάνεις κατά κάποιο τρόπο σταδιακά. Δεν θέλεις να αποκαλύψεις ότι ο στόχος είναι σε αντίθετη πορεία από εκεί που κατευθύνονται. Έτσι τα βγάζεις σταδιακά εκτός πορείας», εξήγησε ο Χάρντι.

«Νομίζω ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ένας λόγος για τον οποίο κατευθύνονται προς τη Λευκορωσία αντί προς τη Ρωσία».

Πάντως αυτό δεν είναι το μόνο σύστημα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία

«Το Κίεβο διαθέτει επίσης συστήματα διασκορπισμένων αισθητήρων, που τροφοδοτούν tablets σε κινητές ομάδες συχνά φορτηγά με τοποθετημένα πολυβόλα που εντοπίζουν τα drones και τα καταστρέφουν» συμπλήρωσε ο Χάρντι.

