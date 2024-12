Συρία: Στα χέρια των ανταρτών έπεσε η πόλη Χάμα

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έχασε τον έλεγχο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δυνάμεις του στρατού της Συρίας αποσύρθηκαν από την στρατηγικής σημασίας πόλη για το καθεστώς του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Νωρίτερα, οι αντάρτες της Συρίας δήλωσαν ότι κατέλαβαν τον έλεγχο της φυλακής της πόλης Χάμα και απελευθέρωσαν εκατοντάδες κρατούμενους.

#BREAKING Syria army says has lost control of strategic central city of Hama pic.twitter.com/qbpjmVz0nl

