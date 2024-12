Ριάντ: Πρεμιέρα για το μετρό – μαμούθ των 85 σταθμών και των 176 χιλιομέτρων

Το δίκτυο, περιλαμβάνει έξι πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές μετρό, 85 σταθμούς, 176 χιλιόμετρα νέας διαδρομής και θα εξυπηρετείται από 190 πλήρως αυτοματοποιημένους συρμούς, καθιστώντας το, το μεγαλύτερο αυτοκινούμενο έργο δημόσιων μεταφορών στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ξεκίνησε το 2012 και αρχικά επρόκειτο να ανοίξει το 2018, αλλά αντιμετώπισε χρόνια καθυστερήσεων.

Ο σύμβουλος ακινήτων Knight Frank υπολόγισε ότι το προϋπολογισμένο κόστος του μετρό είναι 35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σύστημα έχει έξι γραμμές που εκτείνονται σε 176 χιλιόμετρα , αλλά μια έβδομη σχεδιάζεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Eίναι σχεδιασμένο να μεταφέρει 3,6 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, γεγονός που αναμένεται να μειώσει την κυκλοφορία κατά 30%, σύμφωνα με τη Βασιλική Επιτροπή για την πόλη του Ριάντ (RCRC).

Riyadh’s 176-kilometre new metro opens this weekend, taking the title of the world’s longest driverless transit system. The vast network features six lines and 85 stations, including the six platform King Abdullah Financial District (KAFD) Station, a key interchange designed by… pic.twitter.com/9uxHhgwKZ5

