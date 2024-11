Ζελένσκι: Ετοιμος για υπό όρους κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία

Ο Ουκρανός Πρόεδρος κάνει για πρώτη φορά λόγο για τερματισμό της «θερμής φάσης του πολέμου», υπό τον όρο η ελεύθερη ουκρανική επικράτεια να τεθεί «υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ».

Σε συνέντευξη που παρεχώρησε προς τον επικεφαλής ανταποκριτή του Sky News, Στιούαρτ Ράμσεϊ, ο Ουκρανός πρόεδρος κλήθηκε να τοποθετηθεί σε δημοσιεύματα βάσει των οποίων ένα από τα σχέδια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου μπορεί να περιλαμβάνει την υποχρέωση του Κιέβου να παραχωρήσει, τελικά, στη Ρωσία, τη γη που έχει καταλάβει η Μόσχα, ως αντάλλαγμα για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι απαντά ότι (για να γίνει αυτό) θα πρέπει να προσφερθεί η ένταξη στο ΝΑΤΟ των μη κατεχόμενων τμημάτων της χώρας προκειμένου να τερματιστεί η «θερμή φάση του πολέμου», εφόσον όμως αυτή καθ’ αυτή η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας.

O Ζελένσκι φαίνεται να αποδέχεται, σχολιάζει το Sky News, ότι τα κατεχόμενα, ανατολικά τμήματα της χώρας θα μείνουν, επί του παρόντος, εκτός μιας τέτοιας συμφωνίας.

❗️❗️I am ready to stop the war in exchange for NATO membership, even if the Russian Federation does not immediately return our captured territories, – Sky news citing Zelensky’s words.

According to the publication, NATO membership should be offered to the unoccupied territories… pic.twitter.com/sUhcMxCuXG

