Λουτρό αίματος στη Συρία με πάνω από 200 νεκρούς – Οι πιο σφοδρές συγκρούσεις από το 2020

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τουλάχιστον 19 άμαχοι, που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία δρα στο πλευρό των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Πρόκειται για τις πιο σφοδρές εχθροπραξίες από το 2020 στη βορειοδυτική Συρία, όπου η επαρχία του Χαλεπιού, κατά το μεγαλύτερο μέρος της στα χέρια του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, γειτνιάζει με την Ιντλίμπ, το έσχατο οχυρό ανταρτών και τζιχαντιστών.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε πως «πάνω από 14.000 άνθρωποι —από τους οποίους σχεδόν οι μισοί είναι παιδιά— εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως αντιμετωπίζεται «τεράστια επίθεση» διαφόρων «τρομοκρατικών οργανώσεων» στο Χαλέπι.

Την επίθεση εξαπέλυσαν προχθές Τετάρτη τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα), που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Ιντλίμπ, από κοινού με οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί της, κάποιες προσκείμενες στην Τουρκία.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε λόγο για σκληρές μάχες ανατολικά της πόλης Ιντλίμπ κι αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

