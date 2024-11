Η αμερικανική «Πράξη εισβολής στη Χάγη» που προβλέπει «στρατιωτική βία» κατά του ΔΠΔ

Η ακραία «ρήτρα» που εμπεριέχεται στον νόμο που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2002 ο Τζορτζ Μπους, γίνεται επίκαιρη με αφορμή την διεθνή έκδοση εντάλματων σύλληψης από το ΔΠΔ κατά του Νετανιάχου, και του πρώην Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για εγκληματα πολέμου στην Γάζα, απόφαση που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «σκανδαλώδη».

Ωστόσο, αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης που ίδρυσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το 2002, ο Μπάιντεν χαιρέτισε την απόφαση του ΔΠΔ για το ένταλμα σύλληψης του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίδας Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα στις 18 Μαρτίου του 2023, όταν κατηγορήθηκαν για την μετακίνηση ανήλικων παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

O ASPA, εξουσιοδοτεί τις ΗΠΑ να εισβάλουν στο έδαφος της Ολλανδίας – όπου εδρεύει το ΔΠΔ – αν χρειαστεί να απελευθερώσουν κάποιον πολίτη ή σύμμαχο που κρατείται εκεί. Η διάταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συμμάχους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ολλανδία.

Ο τότε Ολλανδός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του λέγοντας ότι οι Ολλανδοί «δεν διασκεδάζουν ιδιαίτερα με το τμήμα 2008», χαρακτηρίζοντας την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε «τουλάχιστον απερίσκεπτη».

Επιπλέον, η ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πρόταση ψηφίσματος με την οποία εξέφραζε την ανησυχία της για το νομοσχέδιο και τις «επιζήμιες» επιπτώσεις του στις διατλαντικές σχέσεις

Αν και όσα αναφέρει το εδάφιο 2008 του νόμου, θεωρούνται περισσότερο συμβολικά, στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: Οι ΗΠΑ θέλουν να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι διατεθειμένες να προστατεύσουν την εθνική τους κυριαρχία και τους πολίτες τους με κάθε κόστος, ακόμα και αν αυτό σημαίνει τη στρατιωτική επέμβαση σε φιλικές ή συμμαχικές χώρες.

Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει την απόσυρση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ από τις χώρες που επικυρώνουν τη συνθήκη του ΔΠΔ και περιορίζει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην ειρηνευτική δράση των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, επιτρέπονται εξαιρέσεις, για βοήθεια προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, τους σημαντικούς συμμάχους εκτός ΝΑΤΟ, την Ταϊβάν και τις χώρες που έχουν συνάψει «συμφωνίες του άρθρου 98»,αν συμφωνήσουν να μην παραδώσουν υπηκόους των ΗΠΑ στο ΔΠΔ.

Οι διατάξεις αυτές μπορούν να καταργηθούν από τον πρόεδρο για λόγους «εθνικού συμφέροντος».

«Τα κράτη που έχουν επικυρώσει αυτή τη συνθήκη προσπαθούν να ενισχύσουν το κράτος δικαίου», είχε δηλώσει τότε ο Ρίτσαρντ Ντίκερ, διευθυντής του Προγράμματος Διεθνούς Δικαιοσύνης στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Η κυβέρνηση Μπους προσπαθεί να τα τιμωρήσει γι’ αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Μαΐου, του 2002 η κυβέρνηση Μπους ανακοίνωσε ότι ” εγκαταλείπει” την προσχώρηση των ΗΠΑ στη συνθήκη και ότι δεν δεσμεύεται από την υπογραφή του Προέδρου Κλίντον στις 31 Δεκεμβρίου του 2000 στη συνθήκη για τη δημιουργία μόνιμου δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου.

Τον Ιούλιο, του 2002, Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν εκστρατεία σε όλο τον κόσμο για την επίτευξη διμερών συμφωνιών που θα παρείχαν ασυλία στους Αμερικανούς από την εξουσία του δικαστηρίου.

Πάντως, μια άλλη διάταξη του νομοσχεδίου επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδράμουν τις διεθνείς προσπάθειες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη όσοι κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του ΔΠΔ, φέρνοντας τότε ως κάποια παραδείγματα τους Σαντάμ Χουσεΐν , Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς , και Οσάμα Μπιν Λάντεν.

The ICC is a kangaroo court and Karim Khan is a deranged fanatic. Woe to him and anyone who tries to enforce these outlaw warrants. Let me give them all a friendly reminder: the American law on the ICC is known as The Hague Invasion Act for a reason. Think about it.

— Tom Cotton (@SenTomCotton) November 21, 2024