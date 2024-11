Μέρκελ: Ο πόλεμος θα ξεκινούσε νωρίτερα αν δεν είχα μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ το 2008

Σε μια (σπάνια) συνέντευξή της, η Άνγκελα Μέρκελ δηλώνει στο ΒΒC ότι ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία είχαν σκοπό να βοηθήσουν τις γερμανικές εταιρίες και να διατηρήσουν την ειρήνη με τη Μόσχα.

Επιμένει επίσης ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία ίσως θα ξεκινούσε νωρίτερα εάν δεν εκείνη είχε μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ το 2008.

Former German Chancellor Angela Merkel’s interview with the BBC’s Europe editor @BBCkatyaadler will be broadcast on BBC 2 at 7pm tonight.https://t.co/xVs44h7eSS

— German Embassy London (@GermanEmbassy) November 25, 2024