Ταχύτητα 11 Μαχ ανέπτυξε ο ρωσικός πύραυλος που έπληξε το Ντνίπρο

Διήνυσε έτσι την απόσταση από την περιοχή του Αστραχάν έως το Ντνίπρο μέσα σε 15 λεπτά.

O σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις διηπειρωτικός πύραυλος ήταν πιθανότατα ένας Kedr, τύπος πυραύλου που η Ρωσία ξεκίνησε να αναπτύσσει το 2023 προκειμένου να αντικαταστήσει τον Yars ICBM, αναφέρουν οι Ουκρανοί, μολονότι ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι το πλήγμα έγινε με πύραυλο Oreshnik, ο οποίος είναι υπερηχητικός, αόρατος για την ουκρανική αεράμυνα, αλλά όχι διηπειρωτικός.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, ο πύραυλος φέρει έξι κεφαλές εξοπλισμένες με έξι υποσυστήματα.

