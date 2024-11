Λονδίνο: Εκκενώνεται τμήμα του Γκάτγουικ για λόγους ασφαλείας

«Ένα μεγάλο μέρος του νότιου τερματικού σταθμού έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ συνεχίζουμε να διερευνούμε ένα περιστατικό ασφαλείας. Οι επιβάτες δεν θα μπορούν να εισέλθουν στον Νότιο Αεροσταθμό όσο διαρκεί η έρευνα», σημειώνεται στο Χ.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό»

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024