Ρωσία: Είμαστε βέβαιοι ότι οι ΗΠΑ «πήραν το μήνυμα» – Τι πύραυλος χρησιμοποιήθηκε, γιατί έχει σημάνει παγκόσμια ανησυχία

Είναι σαφές πως ο πόλεμος στην Ουκρανία περνάει σε μία νέα φάση, επικίνδυνης κλιμάκωσης και πιθανής επέκτασης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε τον νέο πύραυλο, ο οποίος είναι ικανός να φέρει τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές κεφαλές, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα. Και δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία», όπως είπε, ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει το μήνυμα, ότι έχει δηλαδή κατανοήσει την προειδοποίηση του Πούτιν.

«Το κύριο μήνυμα είναι ότι οι απερίσκεπτες αποφάσεις και ενέργειες των δυτικών χωρών που παράγουν πυραύλους, τους προμηθεύουν στην Ουκρανία και στη συνέχεια συμμετέχουν σε χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αντίδραση από τη ρωσική πλευρά».

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν ήταν υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τις ΗΠΑ για το χτύπημα, αλλά τις είχε ενημερώσει 30 λεπτά πριν από την εκτόξευση. Ο πρόεδρος Πούτιν παραμένει ανοιχτός στο διάλογο, πρόσθεσε ο Πεσκόφ – δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς προς την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θα αναλάβει τον Ιανουάριο του 2025. Χθες στο διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος ουσιαστικά προειδοποίησε ότι η σύγκρουση γίνεται πια παγκόσμια.

So, that’s what you wanted? Well, you’ve damn well got it!

Ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι το πλήγμα έγινε με πύραυλο Oreshnik, ο οποίος είναι υπερηχητικός, αόρατος για την ουκρανική αεράμυνα, αλλά όχι διηπειρωτικός. Οι Oreshnik είναι νέας τεχνολογίας πύραυλοι (αναπτύχθηκαν μέσα στην τελευταία 5ετία) και η Δύση γνωρίζει ελάχιστα για αυτούς – για αυτό και η πιθανή χρήση τους έχει προκαλέσει τόσο έντονη ανησυχία.

Από την πλευρά του το Κίεβο, επικαλούμενο πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του, διατείνεται ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τον διηπειρωτικό Kedr. Είναι και αυτός νέας γενιάς, αφού αναπτύχθηκε το 2023-2024 για να αντικαταστήσει τους Yars. Χρειάστηκε 15 λεπτά για να φτάσει στο Ντνίπρο από το σημείο εκτόξευσης στο Αστραχάν. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς έφερε 6 κεφαλές και ταξίδευε με ταχύτητα 13.583 χιλιομέτρων την ώρα.

Where the “Oreshnik” can reach

All the countries of continental Europe, from Poland and the Baltics to Portugal, as well as Great Britain, are in the target zone.

Oreshnik” flight time:

■ Britain – 19 minutes.

■ Poland – 8 mins.

■ Belgium – 14 mins.

■ Germany – 11 mins. pic.twitter.com/OMJXfkilFT

