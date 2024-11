Ο Ολαφ Σολτς εκ νέου υποψήφιος του SPD: «Αποσύρεται» ο Πιστόριους

Τον Ολαφ Σολτς θα προτείνει το SPD ως υποψήφιό του για μία δεύτερη θητεία στην καγκελαρία, ανέφεραν πηγές του κόμματος.

Την ίδια στιγμή γινόταν γνωστό ότι ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, δεν πρόκεται να θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος του SPD.

BREAKING: German Defense Minister Boris Pistorius will not run as the SPD’s candidate for chancellor. It leaves the way clear for Olaf Scholz to contest the post for a second term. pic.twitter.com/zwtWsWR6RJ

— DW Politics (@dw_politics) November 21, 2024