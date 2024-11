Ουκρανία: Κι άλλες χώρες κλείνουν τις πρεσβείες τους υπό τον φόβο ρωσικής επίθεσης

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έκλεισε προσωρινά μετά τη λήψη «συγκεκριμένων πληροφοριών για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου».

«Για λόγους ασφαλείας, η πρεσβεία θα παραμείνει κλειστή και οι υπάλληλοι της πρεσβείας έχουν λάβει οδηγίες να καταφύγουν στη θέση τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

