Ουκρανία: Κλείνει προσωρινά και η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο υπό τον φόβο μεγάλης ρωσικής επίθεσης

Η πρεσβεία καλεί τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως έκλεισε προσωρινά η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο, καθώς η Ουάσιγκτον έλαβε «συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση» κατά της Ουκρανίας σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

Μέσω ανακοίνωσής της, η πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το διπλωματικό προσωπικό έλαβε οδηγίες να αναζητήσει καταφύγιο εντός της πρεσβείας.

Η πρεσβεία κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες να προετοιμαστούν να σπεύσουν σε καταφύγια σε περίπτωση που σημάνει αεροπορικός συναγερμός.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 20, 2024