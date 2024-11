«Ο Χαμενεΐ δεν είναι νεκρός» λέει το Ιράν, διαψεύδοντας δημοσιεύματα

Σημειώνεται ότι τα γαλλικά μέσα, επικαλούμενα ιρανικές πηγές, ανάφεραν πως ο Χαμενεϊ έχει πέσει σε κώμα εδώ και μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο IRNA, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Τεχεράνη.

Ο Αμανί, ο οποίος τραυματίστηκε σε εκρήξεις τηλεειδοποίησης στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο, ενημέρωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν για την κατάσταση της υγείας του.

Iran’s war-injured ambassador to Lebanon meets Ayatollah Khamenei

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Khamenei met and spoke with Iran’s war-injured ambassador to Lebanon Mojtaba Amanai on the sidelines of his daily meetings on Sunday, November 17, 2024. pic.twitter.com/P19gUVaVFC

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) November 17, 2024