Πιτ Χέγκσεθ: Το τατουάζ που σήμανε συναγερμό στην ορκωμοσία Μπάιντεν

Το email, με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου στάλθηκε από ένα πρώην μέλος της Φρουράς της Ουάσιγκτον και περιελάμβανε μία συνημμένη φωτογραφία. Αυτή έδειχνε τον Χέγκσεθ χωρίς μπλούζα, με ένα τατουάζ στον δικέφαλό του με την επιγραφή «Deus Vult». Πρόκειται για μία λατινική φράση, που σημαίνει «το θέλει ο Θεός», η οποία χρησίμευσε ως κραυγή μάχης για τους Χριστιανούς κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, ενώ στη σύγχρονη εποχή έχει συνδεθεί με εξτρεμιστικές ομάδες λευκής υπεροχής.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal σε σχετικό ρεπορτάζ, οι φωτογραφίες έδειξαν επίσης ότι ο Χέγκσεθ έχει ένα μεγάλο τατουάζ σταυρού της Ιερουσαλήμ. Ο Γκάιτερ δεν ανησυχούσε τόσο για τον σταυρό – ήταν το «Deus Vult» που τον θορύβησε. Και τούτο γιατί η φράση αυτή είχε φιγουράρει στα πλακάτ που κρατούσαν οι εισβολείς στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου.

Το email σήμανε συναγερμό και έτσι ο Χέγκσεθ, πρώην αξιωματικός της Εθνοφρουράς και σχολιαστής του Fox News, ο οποίος προτάθηκε την Τρίτη από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Τραμπ για υπουργός Άμυνας, αποσύρθηκε από την υπηρεσία ορκωμοσίας. Ο Χέγκσεθ έγραψε αργότερα ότι είδε το περιστατικό ως απόρριψη από τον στρατό.

«Το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο – ούτε εγώ ήθελα αυτόν τον στρατό πια», είπε ο Χέγκσεθ, αφηγούμενος το επεισόδιο στο βιβλίο του «The War on Warriors», που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος. «Είκοσι χρόνια, και ο στρατός που αγάπησα, για τον οποίο αγωνίστηκα, τον σεβόμουν, με έφτυσε». Σε χθεσινή ανάρτησή του στο X χαρακτήρισε το όλο συμβάν της απομάκρυνσής του από την ορκωμοσία «αντιχριστιανική μεγαλομανία», απηχώντας μια προηγούμενη ανάρτηση του εκλεγμένου αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος περιέγραψε το τατουάζ ως «χριστιανικό σύνθημα».

Amen @JDVance. Anti-Christian bigotry in the media on full display.

They can target me — I don’t give a damn — but this type of targeting of Christians, conservatives, patriots and everyday Americans will stop on DAY ONE at DJT’s DoD. https://t.co/TCZVWsxEAS

— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 15, 2024